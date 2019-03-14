"المرصد السوري": 13 قتيلا في ضربات روسية على إدلب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقاتلات روسية في قاعدة حميميم السورية - أرشيفية
قتل 13 مدنيا على الأقل، بينهم 6 أطفال، الأربعاء، بضربات جوية روسية على محافظة إدلب السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية استهدف الطيران الروسي بعشرات الصواريخ مناطق عدة في محافظة إدلب، شملت مدينة إدلب التي تعرضت لقصف الطيران الروسي لأول مرة منذ نحو عام، بالإضافة إلى قصف طال بلدة سراقب".
وأشار إلى أن القصف أدى إلى مقتل "13 مدنيا، بينهم 6 أطفال، وجرح نحو 60 آخرين".
وأضاف عبدالرحمن أن الضربات التي شنت الأربعاء استهدفت أيضاً سجناً في ضواحي مدينة إدلب، متسببة في "فرار عشرات السجناء".
ومنذ مطلع فبراير/شباط دفعت عمليات القصف أكثر من 7 آلاف شخص إلى النزوح من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب في اتجاه شمال المحافظة.
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