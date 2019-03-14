انت الان تتابع إثيوبيا ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حطام الطائرة الإثيوبية

قررت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى خارج البلاد لتحليل بياناته. ونقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الشركة قوله إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الجهة التي سيتم إرسال الصندوق الأسود إليها. ويذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت يوم الأحد الماضي وهي في طريقها من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وأسفرت عن مصرع 149 راكبا و 8 من أفراد الطاقم.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الطيران المدني في هونج كونج، اليوم، أنها ستمنع تحليق جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس " في المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، يوم الأحد الماضي.اقرأ أيضا| مصر تغلق

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