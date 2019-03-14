انت الان تتابع إثيوبيا ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حطام الطائرة الإثيوبية
قررت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى خارج البلاد لتحليل بياناته. ونقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الشركة قوله إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الجهة التي سيتم إرسال الصندوق الأسود إليها. ويذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت يوم الأحد الماضي وهي في طريقها من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وأسفرت عن مصرع 149 راكبا و 8 من أفراد الطاقم.
من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الطيران المدني في هونج كونج، اليوم، أنها ستمنع تحليق جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس " في المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، يوم الأحد الماضي.اقرأ أيضا| مصر تغلق
من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الطيران المدني في هونج كونج، اليوم، أنها ستمنع تحليق جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس " في المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، يوم الأحد الماضي.
اقرأ أيضا| مصر تغلق مجالها الجوي أمام طائرات بوينج 737 ماكس
وقالت الإدارة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن هذا الحظر سيستمر حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب آخر التطورات وسير التحقيقات والمعلومات من قبل سلطات الطيران المعنية.
كما أصدر المهندس محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قرارا يمنع طائرات شركة بوينج من طراز (737 ماكس) من الهبوط في المطار أو التحليق في الأجواء اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.