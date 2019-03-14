الرئاسة الفلسطينية: التسميات الأميركية لن تغير حقيقة الاحتلال

دانت السلطة الفلسطينية "إسقاط الولايات المتحدة صفة الأراضي المحتلة عن الأراضي الفلسطينية والجولان السوري"، مشيرةً إلى أن "القرار الأميركي المتعلق بإسقاط صفة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والجولان، هو استمرار لنهج الإدارة الأميركية المعادي لشعبنا الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية".
ولفتت إلى أن "هذه التسميات الأميركية لن تغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 والجولان العربي المحتل هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، معتبرةً أن "هذا القرار يندرج ضمن المخطط الأميركي لتمرير ما يسمى بـ "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية".
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