إعلان نتائج المرحلة الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة أشمون في المنوفية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية.

وقال المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، في تصريحات صحفية، إن الهيئة ستعقد المؤتمر بمقرها في الحادية عشر صباحا، وذلك بعد عدم تقدم أحد من المرشحين بتظلمات على عمليات الفرز إلى اللجنة العامة، وعليه لن تنتظر الهيئة الأحد المقبل وهو الموعد الذي كان مقررا في الجدول الزمنى لإعلان النتيجة.

وجرت الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون يومي الأحد والاثنين الماضيين في الداخل، وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس محاضر الفرز والحصر العددي لنتائج اللجان الفرعية بالدائرة بالمحافظة، حيث عكفت لجنة داخل الهيئة على مراجعتها وضم نتائج انتخابات الخارج إليها.