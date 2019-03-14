بالصور.. سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ.. "والأزمات" ترفع درجة الاستعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لهطول أمطار غزيرة، مصاحبة برياح شديدة وموجة صقيع دون وجود اضطراب في حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

وأكد المهندس محمد عبد الله مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، قرر رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة سقوط الأمطار، موجهًا رؤساء المراكز والمدن، وكافة الأجهزة التنفيذية، برفع حالة التأهب القصوى.

وأشار مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إلى تواصل يُجرى مع مسؤولي قطاع الكهرباء بشأن التعامل مع حالة بلاغات انقطاع التيار الكهربائي في بعض قرى مراكز المحافظة إن وجدت، ومسؤولي قطاع الصرف الصحي بالمحافظة لمتابعة حالات ماكينات الصرف استعدادًا لسقوط الأمطار.

Advertisements

كما لفت مدير المركز إلى أن حركة الملاحة بالبحر المتوسط بميناء البرلس البحري، متوقفة بسبب سوء الطقس، بينما انتظمت الحركة الإدارية والخدمات العامة لأصحاب قوارب الصيد في الميناء.

وأضاف أن حوالي 450 قارب صيد آلي ترسو بأرصفة الميناء، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح.

وأكد على تلقيهم بلاغات أهالي المحافظة على رقم الخط الساخن 114، داعيًا المواطنين إلى التواصل الفوري حال وجود أي مشاكل.​