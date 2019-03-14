إعادة فتح ميناء نويبع بجنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية​

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور- أ ش أ:
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.
وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق موانئ السويس والزيتيات.
وأضاف أن مديري الموانئ يقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
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