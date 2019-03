المغربي نجم هوليوود محسن منتقي في سلسلة مع المصري باسم يوسف

يحضر الممثل المغربي، محسن منتقي، أحد أبرز الأسماء التي ترفع راية المغرب عاليا في هوليوود، لسلسلة تجمعه مع الدكتور والإعلامي المصري الشهير باسم يوسف، بعنوان palnt b.

وكشف منتقي صاحب الشهرة الواسعة في أمريكا، أن السلسلة التي تصور حلقاتها في الفترة الحالية، تسلط الضوء على العادات الغدائية غير الصحية والشائعة في الوطن العربي، وهي أول عمل لباسم يوسف بعد برنامجه الشهير “البرنامج”، بعدما حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي.

ويملك منتقي عددا من الأعمال الفنية المتنوعة منها أفلام مثل “How it should be”و the best sunset”و”” House of horros ، إضافة إلى سلسلات تلفزية ك” dark divine” ، و “dead of night”.

يذكر أن محسن منتقي من مواليد مدينة الدار البيضاء، غادر صوب الولايات المتحدة الأمريكية في سن مبكرة لاتمام دراسته في التمثيل والإخراج ، وهناك حفر اسمه وسط نجوم هوليوود” .