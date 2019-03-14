«رونو» تستحوذ على حصة «بوجو ستروين»

أعلنت مجموعة «رونو» الفرنسية حيازتها نسبة 20 في المائة المملوكة لمجموعة «بوجو ستروين» في مصنع «صوماكا» بالدار البيضاء.
وتخطط مجموعة رونو، من خلال هذه العملية، لدعم خططها في قطاع صناعة السيارات بالمغرب، حيث ينتج مصنع «صوماكا» مجموعة من الأصناف من علامة رونو منذ سنة 1966، فضلا عن أصناف من علامة «داسيا» منذ سنة 2005، ضمنها سيارة «لوغان» و«سانديرو» و«سانديرو ستيبواي».
وتشير الأرقام التي كشفتها المجموعة إلى أن حجم إنتاج «صوماكا»، الذي صُدِّر إلى الخارج، يناهز 69 في المائة، وكانت الوجهة أساسا أوروبا ومصر والخليج العربي.
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