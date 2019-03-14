شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس أركان الجيش الجزائري بعد انسحاب «بوتفليقة»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في أول كلمة للجيش الجزائري، بعد إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العدول عن الترشح للرئاسة، أكد رئيس أركان الجيش وقوفه بجانب الشعب.

وظهر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في كلمة عصر الأربعاء، أشاد بها بوعي الشعب الجزائري الذي “لا يخشى الأزمات”.

وقال صالح: “أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية، هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

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وأضاف: “لا أملّ إطلاقاً من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة التي تربط الشعب بجيشه، وانطلاقاً من هذه العلاقة الطيبة، فالشعب صادق ومخلص ومدرك لدلالات ما أقوله”.

وأكد صالح أن الشعب الجزائري واعٍ وأصيل، بالرغم ممن “يصطاد في المياه العكرة”، وأكد أن الشعب يعرف كيف يسهم بوطنية عالية ووعي شديد، فهو شعب عظيم لا يخشى الأزمات.

وشدد صالح على “الأمانة الغالية” المتمثلة في الإبقاء على أمن الجزائر، التي تعهد الجيش “بالقيام بها على النحو الأصوب والأسلم في كل الظروف والأحوال”.

وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى أجل غير محدد، فيما اعتبرت المعارضة أن ذلك يعد تمديداً لولايته بحكم الأمر الواقع.