شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نعمل على بناء تحالف أمني للتصدي لإيران والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح أمس: إن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف أمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة. والتحالف هو محاولة لتشكيل تكتل تدعمه الولايات المتحدة ويضم دولا بينها المملكة والإمارات والكويت بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

» حصار اقتصادي

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء: إن فائض النفط العالمي يسمح للولايات المتحدة بتسريع خطتها لوقف صادرات الخام الإيرانية تماما.

وذكر الممثل الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك في تصريحات خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة أن العقوبات حرمت إيران من إيرادات بنحو عشرة مليارات دولار منذ عام 2017، إذ أخرجت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية.

» تحالف أمني

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وتركز نقاشات بومبيو على خطط إدارة ترامب بشأن تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي الذي سيضم كلا من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر وسلطنة عمان والبحرين ومصر والأردن، بما يجعل من التحالف كيانا عملاقا ويزيد من عزلة إيران.

وتأتي جهود بومبيو لإقناع المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط والغاز تنفيذا لخطة إدارة ترامب للسيطرة على مسارات تجارة الطاقة، لما يحقق أهداف السياسة الأمريكية والجيوسياسية، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع السريع في صادرات النفط والغاز الأمريكية.

» عزل إيران

ويدفع بومبيو باتجاه تعزيز صادرات النفط لآسيا ودعم سياسات واشنطن لعزل إيران، في مؤتمر دعم مبادرة «آسيا إيدج» في هيوستن لجذب الاستثمارات، وهو أكبر تجمع سنوي لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة.

ويبحث بومبيو كيفية تعزيز هيمنة واشنطن على تجارة الطاقة العالمية عبر تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط والدول الحليفة وبصفة خاصة في آسيا، بما يؤدي إلى عزلة إيران التي فرضت واشنطن عليها عقوبات متصاعدة العام الماضي ومارست ما سمته أقصى جملة ضغط. ويشارك فرانك فانون في الاجتماعات مع شركات الطاقة في هيوستن على هامش المؤتمر.