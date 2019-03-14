شكرا لقرائتكم خبر عن «العموم البريطاني» يرفض «بريكست» من دون اتفاق والان نبدء بالتفاصيل
وصوت 312 نائبًا في البرلمان برفض مشروع قرار خروج بريطانيا دون اتفاق، بينما صوت لدعم الخروج دون التوصل إلى اتفاق 308 نائبًا.
وبهذا القرار سوف يتعين على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موافقة البرلمان على تأجيل الخروج إلى ما بعد الموعد المحدد له في 29 من مارس الحالي كما يتعين على الحكومة أن تطرح يوم غد الخميس على البرلمان مشروع قرار للتصويت بتفعيل المادة (50) والخاصة بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسوف يحتاج هذا القرار إلى موافقة المفوضية الأوروبية التي أكّدت أن طلب تمديد عملية الخروج يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الآخرين بدون استثناء لاعتماده وأن تكون مدة التأجيل محددة.
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