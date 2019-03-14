شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من «ترامب» بشأن «بوينج 737 ماكس 8» والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا، اليوم الأربعاء، بحظر طيران جميع طائرات "بوينج 737 ماكس 8" في الولايات المتحدة. وأشار إلى تطبيق الأمر بأثر فوري، وذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من هذا الطراز في وقت سابق الأسبوع الجاري مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.



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