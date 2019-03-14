شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزاري في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسومًا جمهوريًا بتعيين وزراء، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومى الدكتور محمد طاهر ايلا، حيث عُيّن كل من الدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء البروفيسور بركات موسى الحواتى وزير ديوان الحكم الاتحادى ،بشارة جمعة ارور وزير الداخلية الدكتور الدرديرى محمد احمد وزير الخارجية الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل مجدى حسن يسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الخير النور المبارك وزير التربية والتعليم بحر إدريس أبو قردة وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية حسن إسماعيل سيد أحمد وزير الإعلام والاتصالات Advertisements رضوان محمد أحمد مرجان وزير الزراعة والغابات حامد ممتاز وزير الصناعة والتجارة، وإسحاق آدم بشير وزير النفط والغاز الدكتور عثمان التوم حمد وزير الري والموارد المائية والكهرباء الدكتور محمد أبو فاطمة وزير المعادن حاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية إبراهيم يوسف محمد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور سهير أحمد صلاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي السمؤال خلف الله وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور سعاد الكارب وزير الضمان والتنمية الاجتماعية الدكتور الصادق محجوب الطيب وزير الصحة.



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