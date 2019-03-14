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بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لولاية خامسة

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بواسطة المحرر السياسي 0 تبليغ

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قالت وسائل إعلام جزائرية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن تأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني، كذلك أعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ بوتفليقة لن يترشح لولاية خامسة. 

وقال بوتفليقة في بيان"حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، مشيرا إلى أنه " لم يكن لدي نية قط للترشح للانتخابات الرئاسية".

وأضاف بوتفليقة: "أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري".

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