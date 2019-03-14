انت الان تتابع النرويج: نسعى للحصول على تعويض من شركة "بوينج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية أنها تسعى للحصول على تعويض من شركة "بوينج" لصناعة الطائرات، عقب قيامها بتعليق تشغيل أسطولها من طائرات "بوينج 737 ماكس 8" عقب تحطم الطائرة الإثيوبية. وذكرت الشركة، في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على "بوينج" دفع تعويض عن الإيرادات التي خسرتها الشركة، والتكاليف الإضافية التي تكبدتها بسبب تعليق تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس 8". وتابعت: "نتوقع من بوينج أن تتحمل فاتورة ذلك"، علمًا أن الشركة تمتلك 18 طائرة ركاب من طراز "ماكس" في أسطولها المكون من 163 طائرة.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت يوم الأحد الماضي وهي في طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي)، ما أسفر عن مصرع 149 راكبا و8 آخرين، هم أفراد طاقم الطائرة. وكان الاتصال قد انقطع مع قائد الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث هوت