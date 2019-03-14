أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان، وغيرت خلاله وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان، من "التي تحتلها إسرائيل" إلى "التي تسيطر عليها إسرائيل"، في إشارة منها لقرب الإعتراف رسمياً بأنها تتبع السلطة الإسرائيلية.
ولم يتضمن التقرير الأمريكي، الاعتراف بأن مرتفعات الجولان احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ولم تذكر بأنها أراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال".
وبرر مسؤول بالوزارة التغيير الجديد، قائلا في تصريح لـ"رويترز" إن "كلمة محتلة لم تستخدم لأن تقرير الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية".
وتابع المسؤول بوزارة الخارجية: "لا تغيير في السياسة الأميركية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تقترب من الإعتراف بإسرائيلية مرتفعات الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.