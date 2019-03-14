أمريكا تقترب من الإعتراف بإسرائيلية مرتفعات الجولان

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان، وغيرت خلاله وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان، من "التي تحتلها إسرائيل" إلى "التي تسيطر عليها إسرائيل"، في إشارة منها لقرب الإعتراف رسمياً بأنها تتبع السلطة الإسرائيلية.

ولم يتضمن التقرير الأمريكي، الاعتراف بأن مرتفعات الجولان احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ولم تذكر بأنها أراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال".

وبرر مسؤول بالوزارة التغيير الجديد، قائلا في تصريح لـ"رويترز" إن "كلمة محتلة لم تستخدم لأن تقرير الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية".

وتابع المسؤول بوزارة الخارجية: "لا تغيير في السياسة الأميركية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية".