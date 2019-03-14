شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على أخطر خلايا «داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

أسفرت معلومات أمنية حصل عليها جهاز الاستخبارات العراقي من تحقيقات أجراها مع عناصر من «داعش» عن اعتقال 9 من أخطر عناصر التنظيم الارهابي كانوا يخططون لشن عمليات انتحارية بالتزامن مع تنفيذ خطة لاحتلال المقرات العسكرية والأمنية في الموصل. وكشفت مصادر عراقية لـ«الخليج 365» أن الخلية التي جرى اعتقال أفرادها كانت ستتولى تنفيذ هذه الخطة، متوقعا أن تسفر نتائج التحقيقات مع أعضائها عن معلومات خطيرة لأنها كانت تشرف بشكل مباشر على الخلايا النائمة وتعلم أماكن تخزين الأسلحة التي يملكها التنظيم. وأفادت المصادر الأمنية بأن ضباطا من الاستخبارات العسكرية الأمريكية سيشاركون إلى جانب ضباط الاستخبارات العراقية في التحقيقات مع هذه الخلية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس (الأربعاء)، اعتقال 9 «دواعش» يعملون فيما يسمى بـ«الحسبة والأمنية والجند» في التنظيم، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، إن «مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة محافظة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقت القبض على 9 عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية في مناطق مختلفة من الجانبين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل». وأضاف أن «3 منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالأمنية، ومنهم 5 كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة، وأحدهم مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات «داعش» الإرهابية على مدينة الموصل».