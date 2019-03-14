شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تعديل وزاري.. وعصيان مدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعا تجمع المهنيين السودانين أمس (الأربعاء)، جميع العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية من أعضاء التجمع أو غيرهم، إلى العصيان المدني في أرجاء البلاد لمدة يوم واحد. وقال في بيان: إن هذا الإجراء يشمل الإضراب عن الدراسة، وعن العمل للتجار والعمال وموظفي القطاع العام والخاص، والتوقف عن دفع كل أنواع الرسوم والضرائب. وأوضح تجمع المهنيين أن العصيان العام لا يقل شأنا عن المظاهرات، وطالب العاملين في مجال الصحة بعدم حضور الكادر للعمل، وعدم تنفيذ أي أعمال طبية ما عدا الحالات الطارئة.

من جهته، أعلن تجمع الصيادلة السودانيين، في بيان، دعمه العصيان المدني، مؤكدا «حق الشعب في حياة كريمة وتوفير الخدمات الصحية والعلاج». وشهدت الخرطوم إغلاقا للأسواق والمحلات التجارية، فيما خلت الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة من المارة أمس، تنفيذا لدعوات بالعصيان المدني ضمن احتجاجات شعبية مطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس السوداني عمر البشير أمس، تعديلا وزاريا شمل تعيين ما لا يقل عن 15 وزيرا جديدا. ومن بين الوزراء الذين جرى تغييرهم وزراء النفط والمالية والداخلية، وذلك فقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية (سونا).