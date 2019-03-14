شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تحول الحديدة إلى «حقول موت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

اتهم رئيس مؤسسة «رصد» للحقوق والحريات والتنمية المستدامة مجاهد القب مليشيا الحوثي بتكثيف زراعة الألغام في محافظة الحديدة، بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي. وقال في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليا في جنيف: إن مسلحي الحوثي نفذوا ما يسمونه بـ«إحياء الألغام»، وهي عملية زراعة ألغام جديدة في نفس أماكن الألغام التي انفجرت وأوقعت ضحايا بين المدنيين.

واستعرض محتويات التقرير الاستقصائي الذي أعدته المؤسسة على مدى عام كامل، بمشاركة 56 راصدا محليا، وحمل عنوان «حقول الموت»، وقدر القب حقول الألغام الحوثية بـ37 حقلاً تمتد على مساحة 594 كيلو متراً في 17 مديرية في الحديدة. وأكد أن عشرات الضحايا وقعوا في شراك هذه الألغام. وأضاف أن حقول الألغام الحوثية امتدت لمساحات جغرافية جديدة وتزايد أعداد الضحايا عقب اتفاق ستوكهولم. وبحسب القب، فإن أعداد قتلى الألغام وصلوا إلى 56 شخصاً، بينهم 20 طفلاً و7 نساء، فيما أصيب 31 شخصاً، بينهم 9 أطفال منذ 18 ديسمبر 2018. ولفت إلى أن العديد من المزارعين والصيادين في الحديدة لا يستطيعون الوصول إلى مزارعهم وقواربهم بفعل حقول الألغام التي تحاصر مساحات شاسعة على امتداد سواحل المحافظة. وقال القب: إن نحو 800 ألف مدني أصبحوا شبه عالقين في حقول الألغام المنتشرة في 17 مديرية، في وقت قدر خسائر القطاع الزراعي والاقتصادي بملياري دولار جراء حقول الموت. وحذر القب من أن هناك 93 منشأة صناعية مفخخة في الحديدة، كاشفا أن مليشيا الحوثي أجبرت عشرات الأسر على النزوح من منازلها وفخختها بألغام ومتفجرات، خصوصا في حيي 7 يوليو والزهور.