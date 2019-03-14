شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: وزير الشباب والرياضة يعتمد 10ملايين جنيه لتطوير نادى الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية مجلس النقابة، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، اعتمد رسميا تطوير نادى الصحفيين النهرى بشارع البحر الأعظم، تطويرا شاملا بالشكل اللائق بالصحفيين .

وأضاف شبانة، أنه تم اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه فى هذا الخصوص، موضحا أنه بصفته رئيسا للنادى يزف هذه البشرى للصحفيين، "وهو أكبر إنجاز فى تاريخ النادى بعد إنشائه ويحسب لمجلس الإدارة الحالى بأكمله ولجموع الصحفيين، واستكمال لكافة الجهود التى قامت بها المجالس السابقة".

ووجه شبانة، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على هذا الدعم الكبير، مؤكدا أنه لا يتأخر أبدا فى تقديم خدماته للصحفيين .