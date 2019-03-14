خليل: ضبطنا الانفاق بالحدود الدنيا التي تنطبق على قانون المحاسبة العمومية

أكد وزير المال علي حسن خليل أنه "يجب إعادة النظر بمشروع الموازنة"، مشيراً الى "اننا ضبطنا الانفاق بالحدود الدنيا التي تنطبق على قانون المحاسبة العمومية وبتحفظ كبير نستخدم القاعدة الإثني عشرية".

وفي حديث تلفزيوني له، شدد خليل على أن "الأهم هو إدخال إصلاحات على بنود الموازنة"، لافتاً الى ان "مكامن الضعف بالموازنة اصبح واضحا".