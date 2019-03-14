دورية من معلومات مرجعيون اوقفت سارقة

أفادت معلومات صحفية أنه تبين ان السيدة التي قامت بسرقة منزل المدعوة (ر.ع) في حي الجلاحية في بلدة الخيام في وقت سابق اليوم هي ف.ف. (37 عاما) من بلدة كفركلا، وقد اوقفتها دورية من معلومات مرجعيون، واعترفت بالسرقة وتم ضبط المسروقات وسلمت الى فصيلة الخيام لمتابعة التحقيق.

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