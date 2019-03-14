الامن العام يوقف سوريا في قبعيت للاشتباه بانتمائه الى تنظيم ارهابي

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في الامن العام من توقيف (م.ع سوري الجنسية) في مركز سكنه في بلدة قبعيت بمنطقة جرد القيطع عكار، للاشتباه بانتمائه الى تنظيم ارهابي. ونقل الموقوف الى المديرية العامة في بيروت لمتابعة التحقيقات.

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