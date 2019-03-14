أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "إحدى الشركات ستقوم بأعمال حفريات في محلة جامع الزعتري / صيدا من جهة الكورنيش البحري، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ 14/3/2019 وحتى الانتهاء. ستؤدي هذه الاعمال الى تضييق الطريق على المسلك الشرقي للكورنيش من الجنوب باتجاه بيروت، بحيث يسمح بمرور السير المتجه الى بيروت على خط واحد"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في صيدا يوم غد بسبب أعمال حفريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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