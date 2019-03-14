الحريري وصل الى بروكسيل للمشاركة في اعمال مؤتمر دعم مستقبل سوريا

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى بروكسيل، حيث يترأس غدا الوفد اللبناني الى اعمال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، والذي يضم وزير التربية اكرم شهيب ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجيان والسفير اللبناني في بروكسيل فادي حاج علي.

ويبدأ المؤتمر اعماله عند العاشرة من صباحا بالتوقيت المحلي بمشاركة ممثلين عن 85 دولة ومنظمة دولية وحوالي الف مشارك من الدول المانحة والامم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي والدول المضيفة للنازحين وفي مقدمتها لبنان والاردن وتركيا.

ومن المقرر ان يلقي الحريري كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية، وسيجري على هامش اعمال المؤتمر سلسلة لقاءات ابرزها مع كل من الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامن فيديريكا موغريني ومفوض سياسة الجوار الاوروبية ومفاوضات التوسع جوهانس هان، ومفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.