العربية: إسرائيل تقدم شكوى رسمية ضد حزب الله بمجلس الأمن بشأن تشكيل خلية في الجولان

أفادت قناة "العربية" بان "إسرائيل قدمت شكوى رسمية ضد "حزب الله" في مجلس الأمن بشأن تشكيل خلية في الجولان وشددت على أنها لن تسمح لـ"حزب الله" بتحويل لبنان وسوريا إلى جبهة قتال".

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