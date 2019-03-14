مسؤول أميركي: لا نبحث مع تركيا عملية عسكرية بشمال شرقي سوريا

نفى مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" للانباء "إجراء أي مناقشات مع تركيا حول عمليتها العسكرية المحتملة بشمال شرقي سوريا"، معتبراً أنه "لن تكون هناك عملية عسكرية لحماية مصالح تركيا الأمنية".

وأوضح أنه "كانت لدينا مناقشات بشأن آلية أمنية أو منطقة آمنة بشمال شرقي سوريا لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا"، مضيفا أن "تفاصيل الآلية الأمنية قيد النقاش، ولكن من وجهة نظر الولايات المتحدة هذه لن يتطلب عملية هجومية تركية".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع التركية قد ذكر في وقت سابق أن أنقرة تبحث مع الولايات المتحدة عملية عسكرية محتملة في شمال شرقي سوريا.