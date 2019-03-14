الأمم المتحدة: نصف المهاجرين إلى إسبانيا تعرضوا للاستغلال قبل وصولهم

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن "نصف المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر المسار الغربي للبحر المتوسط، تعرضوا لسوء معاملة واستغلال قبل وصولهم على أيدي مهربي البشر"، مشيرةً إلى أن "أنماط سوء المعاملة شملت الاحتجاز القسري والعنف الجنسي والعمل بدون أجر".
ولفتت المنظمة إلى أن "89 في المئة ممن شملهم الاستطلاع كانوا ذكورا و11 في المئة نساء"، مشيرةً إلى أن "48 في المئة من تلك العينة إنهم تعرضوا إلى نوع واحد على الأقل من إساءة المعاملة أثناء رحلتهم".
وأوضحت أن "المهاجرين من الكاميرون وغامبيا وغينيا أبلغوا عن أعلى نسبة من إساءة المعاملة، بينما أبلغ المهاجرون من المغرب والجزائر وموريتانيا عن أقل نسبة".
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