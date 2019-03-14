تشكيل حكومة جديدة في السودان للتصدي للأزمة الاقتصادية

كشف محمد طاهر ايلا رئيس الوزراء السوداني، تشكيلة حكومته التي ستتصدى لحل الأزمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد التي أدت الى تظاهرات لا سابق لها تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.
وكان تم تعيين محمد طاهر ايلا في 23 شباط رئيسا للوزراء بعد حل الرئيس الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي في إجراء اعتبر رد فعل على حركة الاحتجاج التي انطلقت في كانون الاول 2018. وهي ثالث حكومة في أقل من عامين ونصف وأقيلت الحكومتان الاخيرتان بداعي الفشل في حل الازمة الاقتصادية.
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