وزير الخارجية القطري: قطر تقدر دور حلف "الناتو"

لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن "قطر تقدر دور حلف "الناتو" ومبادرة إسطنبول للتعاون في تحقيق هذا الهدف، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن المشتركة وتقوية الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار العالمي، مشددا على الأهمية القصوى التي توليها قطر لشراكتها مع "الناتو".

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