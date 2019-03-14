وزير دفاع إيران حذر من رد حازم إذا تحركت إسرائيل ضد مبيعات ايران للنفط

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن "ايران سترد بحزم إذا تحركت البحرية الإسرائيلية ضد مبيعاتها من النفط، بعد أسبوع من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن البحرية قد تتحرك ضد تهريب النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية".

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