الحكومة الأوكرانية توافق على إعادة نشر وحدات عسكرية جوية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، أن الحكومة وافقت على إعادة نشر الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، والتي ستحسن بدورها الدفاع الجوي للبلاد.
ولفتت الوزارة إلى أن "الحكومة اتخذت خطوة مهمة أخرى لضمان فعالية الدفاع الجوي لأوكرانيا من أجل زيادة القدرة الدفاعية للدولة، وقد صدر أمر بإعادة نشر الوحدات العسكرية من القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضحت أن "هذا المرسوم صدر في الـ6 من آذار الحالي، عن مجلس الوزراء، وأن تنفيذه سيوسع القدرات القتالية للقوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في نظام الدفاع الجوي العام للدولة"، مشيرة إلى أنه "سيتم نشر ست تشكيلات ووحدات عسكرية".
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