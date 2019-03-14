روسيا اليوم: مقتل 5 جنود افغان بنيران صديقة على يد القوات الاميركية

أعلن مسؤولون، أن إطلاق "نيران صديقة" بين قوات أميريية وأفغانية أدت إلى طلب مساندة جوية ، تسببت بمقتل خمسة أفغان.

ووقع الحادث يوم الأربعاء عندما تعرضت دورية أميركية - أفغانية مشتركة لإطلاق نار قرب مركز للجيش الأفغاني خارج تارين كوت عاصمة ولاية أوروزغان، وفق ما قال متحدث باسم قوات حلف شمال الأطلسي في كابل لوكالة "فرانس برس". ودفع الاشتباك بعناصر الدورية المشتركة إلى طلب مساندة جوية، فاستهدفت غارة أميركية المركز العسكري الأفغاني ما أدى إلى مقتل 5 جنود وجرح 10 آخرين إصاباتهم بليغة، وفق ما صرح به نائب رئيس مجلس ولاية أوروزغان كريم كريمي.

وكشف كريمي إن 17 جنديا أفغانيا كانوا في المركز حين وقع الحادث، وتمكن اثنان منهم فقط من النجاة دون إصابات.

وأضاف أنه مع اقتراب الدورية الأميركية من القاعدة ربما ظن الجنود الأفغان أن عناصر من طالبان يقتربون منهم.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان انه بسبب نقص التنسيق المناسب تعرّض مركز للجيش الأفغاني لغارة، مضيفة أن تحقيقا يجري بالحادث.