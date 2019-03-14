روحاني: نتطلع لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان "طهران تتطلع لتطوير العلاقات مع بغداد في جميع المجالات"، مشيراً إلى أن "محادثات ممتازة جرت خلال الزيارة مع المسؤولين العراقيين ونحن نتطلع لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات".

ولفت إلى "أننا اتفقنا خلال المحادثات ايضا على تسهيل اصدار تاشيرات الدخول لتجار ورجال اعمال البلدين وان تكون تاشيرة الدخول لمواطني البلدين مجانية بغية المزيد من تعميق العلاقات بين الشعبين"، مشيراً إلى أنه "تم البحث كذلك حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوصلنا الى تفاهمات في مجالات التجارة والصحة والنقل السككي بين شلمجة والبصرة وانشاء مدن صناعية في الحدود بين البلدين".