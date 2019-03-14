محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي إن النظام في الجزائرب لن يرحل بين عشية وضحاها، في وقت صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بأن العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة الجزائرية قوية، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير قابل للتفاوض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: النظام في الجزائر لن يرحل بين عشية وضحاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.