تعطل خدمات عائلة فيسبوك في العالم.. ماذا حدث؟ - فيديوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري: تعرضت عائلة شركة فيسبوك إلى عطل طال جميع تطبيقاتها (فيسبوك، واتساب وإنستجرام). وأصدرت الشركة بيانًا اعترفت خلاله بالعطل الذي أدى إلى تعذر دخول المستخدمين إلى حساباتهم أو نشر صور ومقاطع صوتية... مقطع الفيديو التالي يوضح لك ماذا حدث؟

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