بإلغاء الإجازات.. طوارئ في "صحة أسوان" استعدادا لمنتدى الشباب العربي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أعلنت مديرية الصحة بأسوان، رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات استعدادا لمنتدى الشباب العربي الأفريقي الذي تستضيفه أسوان في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، أنه جرى رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، استعدادا للحدث، مع وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين.

وتابع "حنفيي" أنه جرى توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في قسم الطوارئ، وذلك اعتبارا من غدٍ الخميس وحتى نهاية فعاليات المؤتمر 18 مارس.

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