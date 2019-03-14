السودان ..يبحث المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني المكلف، مصطفى حولي، مع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوتسيس، اليوم الأربعاء، مشاركة السودان في اجتماعات الربيع لصندوقالنقد والبنك الدوليين المزمع عقدها في واشنطن أبريل المقبل.
وقال حولي - في تصريح صحفي، عقب اللقاء
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