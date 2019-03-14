البيت الأبيض: سنرفض قرار مجلس الشيوخ بإنهاء لقوات التحالف في اليمن

هدد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، باستخدام حق النقض الفيتو قبل تصويت مجلس الشيوخ على قرار إنهاء الدعم الأمريكي لقوات التحالف العربي التي تقودها الأمريكي لقوات التحالف العربي التي تقودها السعودية في اليمن.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن البيت الأبيض قوله أن دعم الولايات المتحدة للسعودية لا يشكل تورطا في أعمال عدائية وأن القرار معيب وربما يكون غير دستوري.



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