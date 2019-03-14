كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا ترفض تحليل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات، الأربعاء، إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا، الأحد.

وأوضح المتحدث جيرموت فريتاج: "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك".

وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.