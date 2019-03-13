حصيلة ضحايا انهيار سور بالدار البيضاء ترتفع .. انتشال جثة جديدة

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار سور معمل مهجور بالدار البيصاء، مساء اليوم الأربعاء، إلى قتيلين.

وأعلنت القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، أن فرق الانقاد تمكنت من استخراج جثتي عاملين، في ورش بناء، من تحت الأنقاض.

وكانت عمليات الانقاد قد تواصلت لعدة ساعات، من أجل استخراج جثتي العاملين المدفونتين تحت الأنقاض إثر انهيار السور الخارجي لأحد المصانع المهجورة، المجاور لورش بناء عمارة، يقع بملتقى شارع “لاجيروند” وزنقة “خزامة”، بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.

و أفاد المصدر ذاته بأن عمليات الانقاد اكتست طابع الصعوبة بسبب خطر انهيار بقية السور، الذي يوجد في حالة متهالكة، مبرزا أنه تم نقل عاملين آخرين أصيبا بجروح طفيفة إلى المستشفى الاقليمي .

و بمجرد إشعارها بالحادث الذي وقع بعد الظهيرة، هرعت السلطات المحلية، و المصالح الأمنية، و وحدات الوقاية المدنية ، إلى عين المكان لاتخاذ الاجراءات اللازمة .