في ظرف ثلاثة أشهر.. الأساتذة يخوضون 20 يوما من الإضراب!

خلال الربع الأول من العام الجاري، منذ شهر يناير وإلى غاية نهاية شهر مارس، يتجه الأساتذة إلى تسجيل رقم قياسي جديد في خوض الإضرابات عن العمال.

وحسب بيانات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فإن الأساتذة من المتوقع أن يصلوا إلى 20 يوما من الإضراب عن العمل، موزعة منذ بداية سهر يناير وإلى غاية نهاية شهر مارس الجاري.

الإضرابات بدأت في الثالث من شهر بناير الماضي، بإضراب ضم كل الفئات والنقابات، ثم إضرابات خلال الأسلوع الذي ضم ذكرى ” 20 فبراير”، ثم إضرابات منذ بداية شهر مارس الجاري وينتظر أن تستمر إلى نهاية بإضرابات تنصم إليها جميع النقابات.

الأساتذة المطالبون بالترقية بالسهادة والمتعاقدون و”الزنزانة 9″ من ين أمثر الفئات التعليمية التي خاضت إضرابات عن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفيما وجهت اتهامات للنقابات بـ”عدم الوطنية” بسبب تعريض التلاميذ لخطر الدخول في سنة بيضا، يقول عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الأساتذة وقبل دخولهم في موجة الإضرابات الأخيرة، خاصوا عددا من الأشكال الاحتجاجية إما خارج أوقات العمل أو دون تعطيل فتزات التدريس، إلا أن عدم تجاوب المسؤولين دفعهم للتصعيد.

واعتبر الإدريسي أن متخذي القرارات المجحفة في حق الأساتذة عم الذين يتسمون بـ”عدم الوطنية”، لعدم مراعاتهم لمصالح الشغيلة.