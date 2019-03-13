بعدما غاب الوفد الإيراني عن أشغال المؤتمر 14 لاتحاد مجالس التعاون الإسلامي، الذي يحتضنه مقر البرلمان المغربي، بسبب منع المغرب لبعض أعضاء الوفد من غير البرلمانيين من دخول البلد، قال محمد قريشى نياس، الأمين العام للاتحاد، في تصريح لـ”اليوم 24″، “الإخوة الإيرانيون وصلوا إلى الدار البيضاء، وأعيدوا إلى طهران، وهم لا يتحملون مسؤولية غيابهم عن المؤتمر”.
وأضاف نياس، “حدث خلل، لا أدري هل على مستوى وزارة الداخلية أم وزارة الخارجية المغربية”.
وقال المسؤول في منظمة التعاون الإسلامي أيضا، “نحن أولى بالتسامح، حتى لو كان هناك شيء، نرجو الله أن يحمي الأمة الإسلامية، لأن هذه التفرقة مقصودة من جهات معينة”.
وبينما كان من المفروض أن يتسلم المغرب من إيران، رئاسة الاتحاد، قال نياس، “ينبغي أن يتسلم المغرب الرئاسة اليوم، لكن إيران غير حاضرة، لا أدري كيف سندبر الأمر، المفروض أن يدبره البرلمان المغربي”.
يذكر أنه في تطور جديد لتوتر العلاقات الثنائية بين المغرب وإيران، بعد قطعت الرباط علاقاتها الثنائية مع طهران، انفرد “اليوم 24” صباح اليوم، بنشر خبر عن منع السلطات المغربية لمسؤولين أمنيين إيرانيين من دخول أراضيها، بعدما وصلوا فعلا إلى مطار الدار البيضاء.
وقال المصدر، إن وفدا إيرانيا وصل الدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري، ضم مسؤولين أمنيين وأعضاء بمجلس الشورى الإيراني، إلا أن المغرب تحفظ على دخول بعض أعضاء الوفد، الذي كان يعتزم المشاركة في اجتماعات اتحاد مجالس التعاون الإسلامي، التي انطلقت الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم غد الخميس.
وتشير المعطيات، إلى أن الوفد الإيراني الذي عاد إلى بلده من مطار الدار البيضاء، كان قد استبق الوفد الرسمي الذي كان سيلتحق لاحقا، برئاسة علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى، يضيف المصدر، “لذلك ضم الوفد الأول مسؤولين أمنيين لتأمين زيارة المسؤول البارز في هرم الجمهورية الإيرانية”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام مجالس التعاون الإسلامي لـ”اليوم 24″: الإيرانيون وصلوا للمغرب وأعيدوا إلى طهران.. ولا ندري من سيسلم الرئاسة للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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