عاجل.. الوقاية المدنية تستخرج أول ضحية لانهيار سور في البيضاء

وسط استمرار عمليات الإنقاذ، خلف انهيار سور لأحد المعامل المهجورة، اليوم الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء، محاصر عمال بأحد الاوراض تحت الأرضية، سقوت قتيل بين العمال، وعددا من المصابين.

وقال شهود عيان لـ”اليوم 24″ إن عناصر الوقاة المدنية استخرجت قبل قليل جثة أول قتيل لانهيار السور الخارجي لأحد المصانع المهجورة، مساء اليوم، والمجاور مجاور لورش بناء عمارة، بملتقى شارع “لاجيروند” وزنقة “خزامة”، بعد ساعات من محاولة إخراج عاملين أخيرين من تحت الانقاظ.

وحسب تصريحات العمال الناجين، فمن المرجح أن يكون العامل الطي لفظ أنفاسه تحت أنقاظ السور المنهار، شاب لا يتجاوز عمره 19 سنة.

وخلف هذا الانهيار كذلك إصابة عاملين آخرين بإصابات خفيفة، نقلا على إثرها للمستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.