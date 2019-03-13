انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 11:41 مساءً - صوّت مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؛ بغالبية 312 صوتاً مقابل 308.

كما رفض المجلس مقترحاً، بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل.

وبحسب وكالة "رويترز"، من المتنظر أن يصوّت البرلمان، غداً الخميس، بشأن الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج، المحدد في 29 مارس الجاري، لكن بروكسل قالت إن على لندن أن تكون واضحة حول ما الذي تريده من ذلك الإرجاء.

وقبيل ساعات من تصويت اليوم، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أنه لن يكون هناك تفاوض جديد حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكرون، في تصريح صحفي أثناء زيارة إلى كينيا: إن "اتفاق الانسحاب غير قابل للتفاوض مجدداً، فقد تفاوضنا بالفعل بشأن ذلك الاتفاق على مدار أشهر".

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وتابع: "إذا طالب البريطانيون بتمديد موعد انسحابهم لما بعد 29 مارس الجاري، فإن عليهم أن يفسّروا سبب ذلك".

وأمس الثلاثاء، رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بصيغته المعدّلة.

يُشار إلى أن الصيغة التي رفضها مجلس العموم هي الثانية لاتفاق "بريكست"، بعد أخرى سابقة رفضها أيضاً، في يناير الماضي.

واتخذت لندن قرار "بريكست" عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.

يُذكر أن يوم 29 مارس الجاري هو الموعد الأخير المجدول لكي تُتم لندن خروجها.