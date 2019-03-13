سوريا: عمليات للجيش ضد إرهابيين بإدلب .. و(قسد) تحبط هجمات (داعشية) في الباغوز

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات : قضت وحدات من الجيش العربي السوري على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد في عدد من بلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” أن وحدات من الجيش رصدت تحركات مجموعات إرهابية في محيط بلدات معر حرمة الخوين والزرزور والتمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي تسللت باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في المنطقة وتعاملت معها بضربات مدفعية وصاروخية مكثفة ودقيقة. حيث اسفرت الضربات عن القضاء على تلك المجاميع الإرهابية المتسللة وتدمير عتاد وأسلحة كانت بحوزتها.

الى ذلك، أعلنت ما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” أنها أحبطت هجمات انتحارية لـ”داعش” فجر أمس خلال المعركة النهائية بمنطقة الباغوز. وقالت “قسد” إن معركة الباغوز، وهو جيب يضم مجموعة من القرى والأراضي الزراعية بالقرب من الحدود العراقية، منتهية أو بحكم المنتهية. وأظهر بث مباشر لمحطة روناهي التلفزيونية الكردية خلال الليل سلسلة انفجارات كبيرة أضاءت السماء فوق الباغوز. وقال بالي “كان هناك هجمات بالأحزمة ناسفة، مجموعة من الانتحاريين حاولوا تنفيذ هجمات انتحارية في صفوف قواتنا، استهدفتهم قواتنا وقُتلوا قبل الوصول إلى التجمعات أو نقاط تمركز رفاقنا”. وقال بالي خلال الليل إن نحو ثلاثة آلاف مقاتل وعائلاتهم استسلموا لنا وأضاف أنه تم أيضا تحرير ثلاث نساء وأربعة أطفال من اليزيديين خطفهم التنظيم وأسرهم عام 2014. وعلى الرغم من أن الباغوز هي آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها التنظيم فإن مقاتليه ما زالوا ينشطون في مناطق نائية في أنحاء أخرى.

هذا، وشن طيران التحالف الدولي، ضد تنظيم داعش، عدة غارات على مواقع تنظيم داعش في منطقة الباغوز بريف دير الزور الشرقي. وقال مدير المكتب الإعلامي لـ (قسد) مصطفى بالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن “الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف الدولي استهدفت أنفاقا وخنادق للتنظيم في أطراف المخيم الذي يتواجد فيه المسلحون”.