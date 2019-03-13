شهيد بالضفة .. والاحتلال يعتقل 51 فلسطينيا

القدس المحتلة ـ الخليج 365 : أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطيني ثان مساء أمس الاول، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن فلسطينيا أصيب بعيار ناري في القلب خلال مواجهات مع جيش الاحتلال لدى اقتحامه مدينة سلفيت قبل أن يتم الإعلان عن وفاته. وكان فلسطيني يبلغ (27 عاما) اغتيل في وقت سابق امس الاول على حاجز عسكري في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة أنباء “معا” الفلسطينية أن الشهيد يعمل موظفا في المحكمة الشرعية وكان يقوم بعمله بتسليم بلاغات عند استهدافه.

الى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني امس إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء بينهم أطفال وامرأة. وأضاف النادي في بيان أن من بين المعتقلين “19 مقدسيا اعتقلتهم شرطة الاحتلال بينهم سبعة فتية على الأقل تراوحت أعمارهم بين 14 و 18 عاما”. وأوضح النادي أن باقي المعتقلين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

هذا وأعيد فجر امس فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك التي أغلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد إخراج المصلين من المسجد أمس الاول إثر اتهامها للفلسطينيين بإلقاء قنبلة حارقة على مركز للشرطة الإسرائيلية داخل مجمع الحرم القدسي الشريف. على حد زعمها. كما زعمت العثور على زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وكمية من المفرقعات خلال أعمال تفتيش في الحرم.

وأدى المصلون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمس الاول خارج بوابات المسجد الذي ظل مغلقا حتى فجر امس. وقال النادي إنه جرى اعتقال محمد أبو طير(68 عاما) النائب في المجلس التشريعي المنحل والذي سبق أن قضى في المعتقل فترات تصل إجمالا إلى أكثر من 33 عاما. ولم يصدر بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذه الاعتقالات.