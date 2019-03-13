الروهينجا ينددون بالعنف في مخيمات اللاجئين

يانجون ـ (رويترز): حث عدد من الروهينجا في ميانمار أتباعهم أمس الأربعاء على الامتناع عن ارتكاب جرائم في مخيمات اللاجئين في بنجلادش بعد تقارير بشأن عمليات قتل وخطف منسوبة لجماعة (جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان). وتسعى الجماعة إلى الحصول على حقوق أقلية الروهينجا المسلمة التي لا يحمل معظم أفرادها جنسية ويعانون من الاضطهاد في ميانمار. ونفذت هذه الجماعة هجمات على مواقع حدودية في ولاية راخين في ميانمار في عام 2016. وتصفهم الحكومة بالإرهابيين وتقول إن الحملة العسكرية الواسعة في ولاية راخين الواقعة في غرب البلاد والتي أدت لموجة نزوح إلى بنجلادش مبررة. وفي الأسابيع القليلة الماضية اتهمت وسائل إعلام في بنجلادش الجماعة بارتكاب أعمال عنف في مخيمات اللاجئين تشمل سلسلة من عمليات القتل. وأقرت الجماعة بوجود عنف لكنها نفت أن تكون قيادتها أجازته. وقالت الجماعة في بيان مصور بالفيديو نشرته على تويتر “هؤلاء الناس لا يعادون حكومة بنجلادش فحسب وإنما أيضا يجعلون جيش إنقاذ الروهينجا مسؤولا عن جرائمهم… وبسبب أنشطتهم تشوهت سمعة الأقلية بأسرها في أنحاء العالم”. وعبرت الجماعة عن امتنانها لحكومة بنجلادش وحثت اللاجئين على “الامتناع عن ارتكاب أي مخالفة” ضد السلطات هناك حيث يعيش نحو مليون من الروهينجا.

وقال بيان الجماعة “أنشطتنا من أجل حقوقنا المشروعة مستمرة ضد حكومة بورما الإرهابية وجيشها الذي يمارس الإبادة الجماعية”. وأضاف أن الهجمات ستستمر لحين استعادة الحقوق الأساسية. ويرفض جيش ميانمار جميع الاتهامات الموجهة له بانتهاك حقوق الإنسان.