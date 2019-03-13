عضو بالكونجرس لـ"العين الإخبارية": أمريكا ربما تتدخل عسكريا في فنزويلا

قال عضو الكونجرس الأمريكي بوب جيبس، إن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تتدخل عسكرياً لإنهاء الأزمة المشتعلة على السلطة في فنزويلا، إذا لزم الأمر.



وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو في تصريح لـ"العين الإخبارية": "إن جميع الخيارات مفتوحة أمام الولايات المتحدة، بما فيها العسكرى، ولكنها لن تفصح عما ستفعل، لكن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وتابع عضو الكونجرس أن الولايات المتحدة لا تتفاوض من منطلق ضعف، وهو ما ستظهره الأيام المقبلة، ولكن هناك أزمة إنسانية كبيرة في فنزويلا، وهو ما لن تسمح الولايات المتحدة باستمراره.





وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية عقب إعلان خوان جوايدو رئيس البرلمان في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، نفسه، رئيساً بالإنابة للبلاد، ولم يكن الإعلان المحطة الأولى في الأزمة، فقد سبقتها إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية في مايو/أيار 2018، في انتخابات رفضت نتائجها المعارضة، وشككت في نزاهتها جهات داخلية وخارجية.

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ومع استمرار الأزمة حول شرعية الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، أقدم جوايدو على إعلان نفسه رئيساً، لتتفاقم الأزمة وتأخذ أبعاداً دولية مع اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بجوايدو مقابل جبهة ممانعة في الخارج، ورفض الجيش في الداخل ما وصفه بالانقلاب على شرعية مادورو.





وكانت الخارجية الأمريكية قررت، الثلاثاء، سحب جميع دبلوماسيها الباقين في سفارتها بالعاصمة كراكاس، ومع تصاعد التوتر لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد أي احتمالات، ومنها العسكري، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد وأثرت على ملايين الفنزويليين، مع رفض مادور دخول المساعدات المكدسة على الحدود رغم احتياجات الشعب لها.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي جلسة استماع حول الأزمة الإنسانية في فنزويلا، واستخدام العنف من النظام الحالي ضد المواطنين.