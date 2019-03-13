كيف يؤثر تباطؤ نمو اقتصاد الصين في عملات العالم؟

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أعلنت الصين انخفاض معدل نمو اقتصادها ليصل إلى 6.6%، ومن المتوقع أن يتجاوز تأثير هذا التباطؤ حدود الصين، ويؤثر في قيمة العديد من العملات حول العالم

في خضم الحرب التجارية وانخفاض الطلب المحلي، أعلنت الصين في يناير الماضي، انخفاض معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6%، وهو أقل مستوى لها منذ عام 1990. ويتوقع العديد من المراقبين أن يؤثر هذا الأمر في قيمة عملات العديد من دول العالم، خاصة التي لديها علاقات اقتصادية كبيرة مع الصين، ويرى الخبراء أن أكثر عملتين تأثرتا بهذا الانخفاض هما الدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي، حيث تعد بكين أكبر شريك تجاري مع البلدين، فنحو 24.9% من صادرات نيوزيلندا، وثلث صادرات أستراليا تذهب إلى العملاق الصيني.

وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن انخفاض قيمة واردات الصين، التي تعد أكبر مستورد للحديد الخام، سيؤثر بشدة في أستراليا، أكبر مُصدّر للحديد في العالم. وقالت شبكة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية في تقرير لها: "إننا نتوقع أن يتعرض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي لأكبر الخسائر، نظرا

وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن انخفاض قيمة واردات الصين، التي تعد أكبر مستورد للحديد الخام، سيؤثر بشدة في أستراليا، أكبر مُصدّر للحديد في العالم. وقالت شبكة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية في تقرير لها: "إننا نتوقع أن يتعرض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي لأكبر الخسائر، نظرا لكون البلدين أكثر المتعاملين مع الاقتصاد الصيني، الذي تشير توقعاتنا إلى أنه سيستمر في التباطؤ". وأضاف التقرير أن "ذلك يرجع أيضا إلى اعتماد الدولار الأسترالي على صادرات البلاد من الحديد الخام والفحم، والذي نتوقع أن يكون من المنتجات التي سيكون أداؤها ضعيفا هذا العام". وتتوقع الشركة البريطانية أن الانخفاض في قيمة العملتين، الأسترالية والنيوزيلندية، سيستمر طوال العام، إذ سيؤدي استمرار ضعف الاقتصاد الصيني إلى انخفاض حاجتها إلى هذه السلع، ومن ثم انخفاض أسعارها. بالإضافة إلى ذلك، سيتسبب انخفاض النمو العالمي في انخفاض حجم تجارة السلع، وفقا لما أشارت إليه "كابيتال إيكونميكس" في تقريرها. الانهيار يطارد اقتصاد الصين في 2019 يذكر أنه عند انخفاض سعر سلعة ما، تنخفض قيمة الأموال المدفوعة لتلك الدولة مقابل صادراتها، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، والعكس صحيح. وعلى الرغم من الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لتحفيز اقتصادها، فإنه من المتوقع أن يستمر القلق حول انخفاض معدل نموه، خاصة بعد أن كشفت البلاد عن انخفاض معدل صادرات البلاد بنحو 20%. Advertisements والدولار الكندي إحدى العملات التي من المتوقع أن تتأثر بانخفاض نمو الاقتصاد الصيني، وفقا لجميل أحمد، مدير أبحاث السوق والعملة في شركة "إف إكس تي إم" لتداول العملات الأجنبية. «قيمة اليوان».. شرط أمريكي للهدنة التجارية مع الصين وقال أحمد إن "في سيناريو افتراضي، حيث ينخفض سعر النفط وسط مخاوف من انخفاض الطلب عليه من الصين، فإن العملات الأخرى المرتبطة بالسلع، ستكون معرضة للضغط، مثل الدولار الكندي". وأضاف أن العملات الآسيوية، مثل الرينجيت الماليزي، والروبية الإندونيسية، والدولار السنغافوري، من المتوقع أن تكون سريعة التأثر بالمخاوف المرتبطة بالاقتصاد الصيني. يذكر أن الدولار الكندي والدولار النيوزيلندي كانا أكثر عملتين انخفاضًا في قيمتهما، بين عملات دول مجموعة العشرة، خلال عام 2018، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع. وتؤكد "كابيتال إيكونوميكس" أن هذا الأمر ليس مستغربا "بالنظر إلى اعتماد تلك الدول على صادراتها من المواد الغذائية، والطاقة والمعادن". «التنين».. خطة صينية جديدة لاستعادة أموالها بالخارج ونقلت "سي إن بي سي" عن عدد من الخبراء قولهم إن توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري، ينهي الحرب التجارية المندلعة بينهما، هو الحل الوحيد لإنقاذ هذه العملات. وذكرت "كابيتال إيكونوميكس" في تقريرها أنه "من المسلّم به أن أي اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يمنح الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي دَفعة للأمام"، مضيفة: "إننا نعتقد أن أي مسار آخر سيكون قصير الأجل، ولن يصمد أمام التباطؤ الاقتصادي في الصين". من جانبه يقول جميل أحمد: "إن ما يتعلق بالحلول المحتملة التي يجب الانتباه إليها، وما يمكن أن ينقذ هذه العملات من أزمتها هو إنهاء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين"، إلا أنه أضاف: "هذه العملات لا تزال عرضة للتغيرات المفاجئة ما دام المشهد السياسي العالمي عرضة للتغييرات المفاجئة".

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